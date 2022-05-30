МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Представители минпромторга и двух крупнейших энергокомпаний Чехии провели переговоры с Оманом для выяснения возможности поставок из этой страны газа взамен российского. Об этом сообщило сетевое издание Seznam Zprávy. Shell проинвестирует разработку газового месторождения Crux в Австралии

"Три заместителя главы минпромторга, а также представители двух крупнейших чешских энергокомпаний провели переговоры с руководством компании Oman LNG на предмет возможных закупок сжиженного природного газа, а также связанных с его добычей и транспортировкой инвестиций. Переговоры будут продолжены в ближайшие месяцы на уровне компаний", — говорится в издании.

Чехия обсуждает возможность поставок энергоресурса одновременно с несколькими странами Персидского залива, в частности, с Катаром и ОАЭ. По данным замглавы МИД Чехии Иржи Козака, кабмин республики интенсивно ищет возможности для замены поставок росийского сырья.

"Чешское правительство стремится найти решение, которое позволит заменить поставки газа из России. Поэтому важно вести переговоры со всеми странами, экспортирующими газ. К таковым относится и Оман. Понятно, что газ из этой страны не окажется у нас уже завтра. Мы должны разрешить проблемы ограниченного объема поставок, их протяженности, а также терминала, через который газ направлялся бы к нам", — отметил Козак.

По мнению эксперта в сфере энергетики Владимира Штепана, реализация проекта возможных поставок газа из Омана может занять примерно 10 лет. Помимо инвестиций непосредственно в Омане, на освоение месторождений и прокладку трубопроводов, необходимо будет решить, например, вопрос о строительстве газопровода в Чехию из Польши, в один из портов которой мог бы поставляться на судах сжиженный природный газ из Омана.

"Однако большие инвестиции могли бы компенсироваться низкой ценой газа и длительностью поставок, например, на 20 лет", — полагает Штепан.