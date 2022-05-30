МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа в Турцию по "Голубому потоку" в связи с окончанием плановых работ на магистрали. они продолжались с 17 по 30 мая. Турция и Израиль обсудят поставки газа в Европу

"Голубой поток" дополняет газотранспортный коридор из РФ в Турцию. Проектная мощность магистрали — 16 миллиардов кубометров газа в год, а протяженность чуть превышает 1200 километров.

"Газпром экспорт" поставил по "Голубому потоку" в 2021 годурекордный объем газа — 15,98 миллиарда кубометров.

Турция — один из основных покупателей российского газа. "Газпром" поставляет его в регион также по "Турецкому потоку".