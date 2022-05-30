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"Газпром" снова поставляет газ в Турцию по "Голубому потоку"
Энергетика
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. "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа в Турцию по "Голубому потоку" в связи с окончанием плановых работ на магистрали. они продолжались с 17 по 30 мая. "Голубой поток"... ПРАЙМ, 30.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ, турция, голубой поток, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил о возобновлении поставок газа в Турцию по "Голубому потоку" в связи с окончанием плановых работ на магистрали. они продолжались с 17 по 30 мая.
"Голубой поток" дополняет газотранспортный коридор из РФ в Турцию. Проектная мощность магистрали — 16 миллиардов кубометров газа в год, а протяженность чуть превышает 1200 километров.
"Газпром экспорт" поставил по "Голубому потоку" в 2021 годурекордный объем газа — 15,98 миллиарда кубометров.
Турция — один из основных покупателей российского газа. "Газпром" поставляет его в регион также по "Турецкому потоку".