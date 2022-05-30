МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Из данных Московской топливной ассоциации (МТА) следует, что средняя стоимость всех видов топлива на автозаправках Москвы за последнюю неделю мая, как и неделей ранее, сохранились прежними. В Евросоюзе изучают возможность конфискации российских активов

Как и в двух предыдущих отчетных периодах, марки Аи-92 и Аи-95 стоят 47,80 и 53,02 рубля соответственно. Средние цены на дизельное топливо составляют 54,10 рубля, на бензин Аи-100 — 60,97 рубля.

Цены бензина на автозаправках Москвы начали показывать ощутимый рост в 2020 году, дизельное топливо увеличивалось в цене с середины января 2021 года. Это было после бурного роста цен на бирже. Летом прошлого года скорость роста цен на горючее ускорилась настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.