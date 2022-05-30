МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Польша больше не проводит безвозмездные поставки топлива на Украину. Об этом в интервью интервью BiznesAlert рассказала министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. СМИ: высокие цены заставляют поляков оставлять машины в гараже

"Мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки компании Orlen, требующие больших логистических усилий", — прокомментировала политик и добавила, что поставки осуществляются на регулярной основе.

Такие поставки — ответ на кризисную ситуацию, отметила польский министр. Однако этот сектор хорошо организован и рыночного потенциала здесь нет.

"Обычно эти поставки осуществляются по трубопроводам, поэтому нам пришлось задействовать другие каналы поставок. Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок", — добавила Москва.

Orlen является крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в Польше.