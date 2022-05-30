ВАРШАВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда заявил после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире, что Польша видит перспективу в поставках сжиженного газа из Египта. Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

По его словам, он обсуждал со своим коллегой вопросы поставок из Египта СПГ и рассказал ему, что Польша имеет расширяемый в настоящее время терминал СПГ в Свиноуйсьце, а в будущем планирует построить новый плавучий газопорт в Гданьске.

Дуда выразил мнение, что Египет станет "очень перспективным партнером".

"Также мы абсолютно поддерживаем переговоры, которые на данный момент ведутся между Египтом и Европейской комиссией, по поставкам сжиженного газа в Европейский союз", — сказал Дуда.