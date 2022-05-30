ЛОНДОН, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство Великобритании не ожидает массового отключения электроэнергии или введения карточной системы предстоящей зимой из-за возможного сокращения поставок российского газа в ЕС, сообщает газета Telegraph со ссылкой на официального представителя канцелярии британского премьера. Британские власти хотят отложить закрытие угольных станций

Ранее газета Times сообщила, что около 6 миллионов семей в Великобритании могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия ещё больше сократит поставки газа в ЕС.

Издание также сообщило, что британское правительство рассматривает возможный план введения карточной системы подачи электроэнергии.

"Ни правительство, ни компания National Grid не ожидают отключений электроэнергии этой зимой. Мы не зависим от импорта российских энергоресурсов, у нас одна из самых надёжных и диверсифицированных энергетических систем",- приводит издание слова пресс-секретаря британского правительства.

Он добавил, что правительство может готовиться к разным возможным сценарием, однако отключённой этой зимой не ожидает, так же как и введения карточной системы.