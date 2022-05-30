МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Германия идет к независимости от российских энергоносителей "крайне высокими темпами и с большой активностью". Об этом заявил германский канцлер Олаф Шольц. Годовая инфляция в Германии в мае достигла 7,9%

"Германия очень рано начала подготовку к этой ситуации, я уже в декабре начал переговоры с профильными министерствами и ведомствами по вопросу, что произойдет, если будет дальнейшая эскалация и какие будут последствия для энергообеспечения. Поэтому мы были хорошо подготовлены и приняли все меры… Мы продвигаемся вперед крайне высокими темпами и с большой активностью", — сообщил глава государства.

Шольц подчеркнул намерение Германии отказаться от импорта угля из России к осени, а также до конца года "избавиться от зависимости" от импорта российской нефти. Политик считает необходимым развивать германские порты для более легкого импорта энергоресурсов из других стран.

ДЕЙСТВИЯ ЕВРОСОЮЗА

Шольц призвал страны Евросоюза "действовать сообща" в отношении России, добавив, что, нужно обращать внимание на "особую ситуацию" в отдельных странах.

"Хорошо, что мы снова собрались в Брюсселе, чтобы сделать то, что мы уже показали в последние недели и месяцы, а именно действовать сообща и совместно обсуждать нашу политику, которую мы развиваем против российской агрессии, российского нападения на Украину. Это хороший знак — что Европа до сих пор смогла выступать едино, и я уверен, что так оно будет и в будущем", — заявил канцлер Германии.

Шольц отметил, что считает обсуждение в сообществе вопроса о введении нефтяного эмбарго против России "хорошим и конструктивным", "есть переговоры, которые ведутся с желанием достичь понимания".

"Если принимается решение действовать сообща, нужно принимать во внимание особую ситуацию в отдельных странах. Мы делали это раньше, будем делать это в будущем", — подчеркнул политик.