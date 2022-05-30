БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал предложение Евросоюза исключить поставки российской нефти по трубопроводу из европейских ограничений. Перед началом саммита стран Евросоюза в Брюсселе он также заявил о необходимости гарантий поставок энергоресурсов для его страны. В Венгрии прокомментировали введение эмбарго против российской нефти

Ранее источник в ЕС сообщил, что сейчас в рамках шестого пакета антироссийских санкций обсуждается только эмбарго на нефть РФ, поставляемую по морю, трубопроводная российская нефть пока из санкций будет исключена.

По словам Орбана, это хороший подход, но нужны гарантии, "что в случае аварии на российском нефтепроводе, проходящем через Украину, мы будем иметь возможность получать российскую нефть из других источников".