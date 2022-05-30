ПАРИЖ, 30 мая — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFMTV, что власти не будут поднимать цены на электричество в 2023 году. МИД Франции рассказал о принятии шестого пакета санкций против России

Он подтвердил, что ограничение роста цен на электроэнергию будет сохраняться на протяжении всего 2022 года и в 2023 году стоимость электричества не будет подниматься.

При этом он отметил, что в 2023 году возникнет потребность в дополнительном финансировании, так как цены на электроэнергию несколько выросли. Соответствующее финансирование для 2023 года будет предусмотрено в соответствующем законе, который планируется рассмотреть в октябре.

Цены на газ во Франции, а также во всей Европе начали расти после начала военной операции РФ на Украине.