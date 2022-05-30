ПАРИЖ, 30 мая — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFMTV, что власти не будут поднимать цены на электричество в 2023 году.
Он подтвердил, что ограничение роста цен на электроэнергию будет сохраняться на протяжении всего 2022 года и в 2023 году стоимость электричества не будет подниматься.
При этом он отметил, что в 2023 году возникнет потребность в дополнительном финансировании, так как цены на электроэнергию несколько выросли. Соответствующее финансирование для 2023 года будет предусмотрено в соответствующем законе, который планируется рассмотреть в октябре.
Цены на газ во Франции, а также во всей Европе начали расти после начала военной операции РФ на Украине.
https://1prime.ru/energy/20220530/837028025.html
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