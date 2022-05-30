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2022
https://1prime.ru/energy/20220530/837029696.html
Портфель зарубежных заказов "Росатома" остался практически прежним
Энергетика
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ПОРТФЕЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАКАЗОВ "РОСАТОМА" НА 10 ЛЕТ ПО ИТОГАМ 2021 Г ОСТАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕЖНИМ, СОСТАВИЛ $139,9 МЛРД — ГОДОВОЙ ОТЧЕТ "АТОМЭНЕРГОПРОМА" Новость дополняется ПРАЙМ, 30.05.2022
энергетика, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ПОРТФЕЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАКАЗОВ "РОСАТОМА" НА 10 ЛЕТ ПО ИТОГАМ 2021 Г ОСТАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕЖНИМ, СОСТАВИЛ $139,9 МЛРД — ГОДОВОЙ ОТЧЕТ "АТОМЭНЕРГОПРОМА"
Новость дополняется