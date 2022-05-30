МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ПОРТФЕЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗАКАЗОВ "РОСАТОМА" НА 10 ЛЕТ ПО ИТОГАМ 2021 Г ОСТАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕЖНИМ, СОСТАВИЛ $139,9 МЛРД — ГОДОВОЙ ОТЧЕТ "АТОМЭНЕРГОПРОМА"

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