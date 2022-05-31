"Газпром" остановил поставку газа в Нидерланды
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛ ПОСТАВКУ ГАЗА НИДЕРЛАНДСКОЙ GASTERRA В СВЯЗИ С НЕОПЛАТОЙ В РУБЛЯХ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220531/837033662.html
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛ ПОСТАВКУ ГАЗА НИДЕРЛАНДСКОЙ GASTERRA В СВЯЗИ С НЕОПЛАТОЙ В РУБЛЯХ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220531/837033662.html
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