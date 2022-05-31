МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Москва потеряет свыше $22 миллиардов доходов в год от экспорта нефти в страны Европы из-за эмбарго со стороны Евросоюза, подсчитало агентство Bloomberg. СМИ назвали страну, готовую заменить Россию на газовой арене

При этом Россия сохранит порядка $10 миллиардов поступлений от поставок сырья в Венгрию, Словакию и Чехию: сюда нефть поступает по трубопроводу "Дружба".

Напомним, что накануне, страны Евросоюза ввели частичное эмбарго на российскую нефть. Из-за этого Россия недополучит порядка $22 млрд нефтяных доходов в год.

$12 млрд — потери от отказа от трубопроводных поставок в страны Северной Европы,

$10 млрд — от запрета на экспорт нефти танкерами.

Россия экспортировала в регион около 720 тысяч баррелей сырой нефти в сутки по своему магистральному трубопроводу в 2021 году. 1,57 млн баррелей в день поставлялись в ЕС из балтийских, черноморских и арктических портов.