МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Сильного роста цен нефти марки Brent из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть пока не ожидается, поскольку санкции уже заложены в котировках, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Нефтеналивной танкер

Bloomberg подсчитал потери России от эмбарго Евросоюза на нефть

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснётся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти на 2%, превысив 124 доллара за баррель Brent.

"Новости об эмбарго по большей части уже в котировках, поводов для существенного роста свыше 124 долларов за баррель Brent пока не ожидается", — считает Галактионов.

Впрочем, он видит возможное удорожание нефти в будущем, и это зависит от того, насколько ЕС в действительности удастся придерживаться принятых ограничений, а также как в целом будет формироваться траектория спроса.

"В ближайшие месяцы ожидается существенный рост потребления, и уровень предложения может отставать. Этот фактор сейчас даже важнее, чем европейская политика", — заключил эксперт.

Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.