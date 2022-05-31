МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Сильного роста цен нефти марки Brent из-за введения Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть пока не ожидается, поскольку санкции уже заложены в котировках, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Bloomberg подсчитал потери России от эмбарго Евросоюза на нефть

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснётся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти на 2%, превысив 124 доллара за баррель Brent.

"Новости об эмбарго по большей части уже в котировках, поводов для существенного роста свыше 124 долларов за баррель Brent пока не ожидается", — считает Галактионов.

Впрочем, он видит возможное удорожание нефти в будущем, и это зависит от того, насколько ЕС в действительности удастся придерживаться принятых ограничений, а также как в целом будет формироваться траектория спроса.

"В ближайшие месяцы ожидается существенный рост потребления, и уровень предложения может отставать. Этот фактор сейчас даже важнее, чем европейская политика", — заключил эксперт.

Шестой пакет санкций еще должен пройти процедуру официального согласования и утверждения Советом ЕС на министерском уровне. Документ вступит в силу после публикации в официальном журнале, дата которой пока не называется. Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, постоянные представители Евросоюза в ближайшую среду займутся юридическим оформлением договоренностей.