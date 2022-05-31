МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что на саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше.
По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей.
Он отметил, что удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России.
https://1prime.ru/energy/20220531/837037691.html
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