МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1 заявил, что на саммите ЕС удалось достичь договоренности о продолжении трубопроводных поставок нефти из России на старых условиях для тех стран, в которые она поступала таким образом раньше. Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса

По его словам, это позволит обеспечить социальную программу снижения коммунальных платежей.

Он отметил, что удалось отклонить предложение Еврокомиссии о запрете использования в Венгрии нефти, поступающей из России.