МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Великобритания может вновь открыть свое крупнейшее хранилище природного газа в случае ухудшения ситуации с энергоресурсами в стране в зимний период. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Фьючерсы на газ в Европе дорожают во вторник утром

По данным агентства, власти Великобритании и местный поставщик газа компания Centrica в настоящее время изучают возможность хранения топлива в хранилище Rough, а также его переоборудования в будущем для хранения водорода.

В 2017 году Centrica сообщила о закрытии этого хранилища, в которое ранее закачивалось около 70% всего объема хранящегося в ПХГ топлива Британии.

"На фоне преступного вторжения России на Украину разумно рассматривать все возможные варианты для обеспечения безопасности поставок газа, включая будущее газового хранилища, если это потребуется. В долгосрочной перспективе мы также изучаем варианты и места для хранения экологически чистой энергии, такой как водород", — приводит Блумберг заявление представителя британского правительства.