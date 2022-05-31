МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник опустилась более чем на 3% после четырехдневного роста, составив 37,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В МЭА предупредили о дефиците дизельного топлива и бензина в Европе летом

Биржевые цены на бензин 24 мая впервые с "ковидного" 2020 года опустились ниже 37 тысяч рублей за тонну, после чего начали повышаться и за четыре дня выросли на 5%. Во вторник котировки вернулись к снижению. Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника опустилась на 3,33% — до 37 346 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 1,57% — до 42 446 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) также снизилась – на 0,29% и 4,91%, до 54 369 и 10 860 рублей за тонну соответственно. Цены на мазут же выросли на 4,15%, составив 14 094 рубля.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок, Аи-92 и Аи-95, начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Вслед за этим продолжит снижаться и стоимость бензина на АЗС в России, ожидают аналитики.