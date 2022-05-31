МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Одобренный Евросоюзом шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго, не запрещает греческим судовладельцам перевозить российскую нефть. Однако российские поставки в Европу сократятся. Об этом заявил премьер министр Греции Кириакос Мицотакис. Правительство Греции считает конфискацию иранской нефти законной

Греческим судовладельцам принадлежит 26% мирового танкерного флота.

"Будет перевозиться меньше нефти из России в Европу. Не существует, однако, подчеркну это, санкций, которые касаются греческого судоходства относительно перевозки нефти из России в третьи страны", — сообщил премьер, отвечая на вопрос журналистов о влиянии эмбарго на греческое судоходство.

"Теперь каждый является ответственным и, возможно, будет обсуждать со своей совестью, хочет ли он в этот момент быть вовлеченным в такого рода перевозки товаров из России. И, естественно, нет горизонтального запрета, и я не считаю, что будут какие-то существенные последствия для греческого судоходства", — отметил Мицотакис.