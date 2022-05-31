В Греции используют "лазейки" шестого пакета антироссийских санкций
Премьер-министр Греции рассказал о роли "лазеек" в нефтяном эмбарго против России в экономике страны
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Одобренный Евросоюзом шестой пакет санкций против России, включающий нефтяное эмбарго, не запрещает греческим судовладельцам перевозить российскую нефть. Однако российские поставки в Европу сократятся. Об этом заявил премьер министр Греции Кириакос Мицотакис.
Греческим судовладельцам принадлежит 26% мирового танкерного флота.
"Будет перевозиться меньше нефти из России в Европу. Не существует, однако, подчеркну это, санкций, которые касаются греческого судоходства относительно перевозки нефти из России в третьи страны", — сообщил премьер, отвечая на вопрос журналистов о влиянии эмбарго на греческое судоходство.
"Теперь каждый является ответственным и, возможно, будет обсуждать со своей совестью, хочет ли он в этот момент быть вовлеченным в такого рода перевозки товаров из России. И, естественно, нет горизонтального запрета, и я не считаю, что будут какие-то существенные последствия для греческого судоходства", — отметил Мицотакис.
https://1prime.ru/energy/20220531/837042776.html
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