МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Транзит газа по "Северному потоку" в среду вновь растет после проседания днем ранее, показатель увеличивается на фоне падения выработки электроэнергии из ветра в Европе. Об этом свидетельствуют данные Nord Stream AG и WindEurope. Молдавия получит российский газ в июне дешевле, чем в мае

Накануне экспорт российского энергоресурса по "Северному потоку" упал почти на 10%, до 6,4 миллиона кубометров в час после остановки поставок в адрес нидерландской GasTerra, которая отказалать производить оплату в рублях. Всего за сутки было поставлено по магистрали 153 миллиона кубометров (падение на 10%).

По данным оператора газопровода Nord Stream AG, в среду поставки по трубе восстанавливаются. Экспорт за первый час газовых суток 1 июня вырос до 6,9 миллиона кубометров, то есть на 8% по сравнению со средним уровнем прокачки в час по "Северному потоку" 31 мая. Показатель растет, несмотря на планировавшуюся в среду остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted.

Между тем, ветрогенерация в Евросоюзе 31 мая опустилась до 6% от общего объема выработки электроэнергии сообщества, согласно данным WindEurope. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.