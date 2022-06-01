МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Газпром" полностью прекратил поставки газа датской Orsted и немецкой Shell Energy Europe из-за отказа оплачивать энергоресурс в рублях. Об этом сообщли представители российской компании. Поставки газа по "Северному потоку" растут в среду

"Газпром" полностью остановил поставку газа компании Orsted Salg & Service A/S (Дания) в связи с неоплатой в рублях…. "Газпром" полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях", — отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компаний в соответствии с указом президента России от 31 марта 2022 года.