МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Корейской национальной нефтяной корпорации (KNOC) сообщила, что компания в настоящее время продолжает закупать российскую нефть, ее объем с января прошлого года по апрель этого года составил примерно 5,3% от общих закупок. Нефть дорожает на новостях по ОПЕК+ после снижения днем ранее

По данным KNOC, с января 2021 года по апрель 2022 года южнокорейская государственная компания закупила 69,94 миллиона баррелей российской нефти, что составляет примерно 5,3% от ее общих закупок. При этом в январе этого года объем импорта нефти из РФ составил 5,24 миллиона баррелей, в марте он снизился до 2,98 миллиона, а в апреле поднялся до уровня в 4,33 миллиона баррелей.

Издание S&P Global сообщало, что в марте 2021 года KNOC закупила 5,28 миллиона баррелей, что на 43,7% больше, чем в текущем году.

Представиетли компании не смогли объяснить изменения в объемах закупок или предсказать, как этот объем будет меняться в будущем. В KNOC отметили, что "большая часть российской нефти поставляется из балтийских портов", что делает цену ее доставки сравнительно высокой, вследствие чего "конкурентоспособность ее слабеет".