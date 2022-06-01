ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн — ПРАЙМ. Представитель Gasum Ольга Вяйсянен сообщила, что Финляндия продолжает импорт российского газа, но теперь это СПГ.

По ее словам, компания имеет два разных контракта на поставку российского газа. Она уточнила, что один касается трубопроводного газа через Иматру, а другой – сжиженного природного газа, транспортируемого танкерами.

"Прекратились поставки трубопроводного газа. Приобретение сжиженного природного газа не подлежит санкциям или условиям о рубле", — сказала Вяйсянен.

По ее словам, договор о поставках российского СПГ долгосрочный, и Gasum продолжит получать поставки из России. В настоящее время Финляндия получает "несколько поставок СПГ в месяц", отметила Вяйсянен.

Финляндия также получает российский газ через интерконнектор с Эстонией. По данным латвийского оператора Conexus, в среднем за сутки поставки составляют около 3 миллионов кубометров, что соответствует объемам, который Финляндия ранее в мае напрямую получала из России.

"Газпром" остановил поставки газа в Финляндию 21 мая из-за отказа страны платить в рублях.