МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Европа не сможет одолеть Россию санкциями, считает автор британского издания The Spectator. "Россия богатеет, а мы страдаем": британцы пожаловались на санкции

Сколько бы запретов на поставки российских энергоресурсов ни вводил Евросоюз, без "серьезных покупателей" из азиатских стран справиться с российской экономикой не выйдет.

С начала спецоперации страны ЕС заплатили России за поставки газа и нефти свыше 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Когда 24 февраля началась спецоперация, у европейцев возникла надменная фантазия: это первый конфликт, в котором Запад может одержать победу только за счет санкций.

"Последние попытки ЕС отказаться от импорта российской нефти показывают, какое это было сумасбродство. Поставки военной техники на Украину определенно помогают сдерживать российские войска, но как насчет экономических санкций? Это совсем другая история", — пишет автор.

Возможно, экономические ограничения против России помогают снизить жизненный уровень граждан, но они не могут подорвать источник российской экономики в виде экспорта нефти и газа.

В понедельник, 30 мая, страны ЕС заключили новое соглашение: блок должен навсегда отказаться от импорта нефти и газа. Но и после этого, пишет обозреватель, объемы закупок останутся весьма значительными.

Поставки газа из России в Европу тоже продолжаются, надежды на прекращение этого потока в ближайшем будущем малы, хотя Германия спешно строит терминалы, чтобы импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из эмирата Катар и других стран-экспортеров.

"ЕС даже не начал переговоры о прекращении газового импорта. Но когда они начнутся, вероятность более удовлетворительного результата будет столь же невелика. Будет новый торг, новые уступки, новые оговорки и новые, более долгие сроки", — перечисляет автор и добавляет, что даже в случае полного отказа от энергоресурсов из РФ уже понятно, что Запад не может самостоятельно вести санкционную войну против Москвы успешно.

"Есть и другие серьезные покупатели, готовые забрать российскую нефть и газ, от которых отказывается Запад", — отмечает издание и добавляет, что поставки сырья из РФ в Китай в последние недели только растут. Индия тоже не демонстрирует особого желания вводить санкции против России.

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