НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — ПРАЙМ. Индия в ближайшее время может начать переговоры с Россией, Австралией, Индонезией и Южной Африкой об импорте угля по льготной ставке в качестве чрезвычайной меры, чтобы избежать нехватки топлива на электростанциях страны и создать запасы, сообщает издание Mint со ссылкой на правительственных чиновников.

"Правительство опасается, что истощение запасов может привести к еще большему энергетическому кризису в сентябре и октябре, если государственные компании по распределению электроэнергии не смогут запастись достаточным количеством угля для подготовки к муссонам. Переговоры между правительствами возглавит министерство иностранных дел, в них примут участие министерства финансов, угля и энергетики, а также государственная компания Coal India", — сообщает издание.

Резкий рост спроса на электроэнергию в Индии привел к истощению запасов топлива на электростанциях. Согласно данным Центрального управления электроэнергетики страны, запасы угля на 173 электростанциях, которые оно отслеживает, составляют 23,32 миллиона тонн, что составляет лишь около 35% от необходимого запаса. В общей сложности 84 электростанции, работающие на индийском угле, имели менее четверти предписанного запаса топлива, а девять электростанций, работающих на импортном угле, имели критические запасы угля.

"План состоит в том, чтобы получать уголь по согласованным тарифам от крупнейших угледобывающих стран — России, Австралии, Индонезии и Южной Африки. Таким образом, для Coal India имеет смысл импортировать уголь от имени государственных генерирующих компаний и независимых производителей электроэнергии, поскольку это обеспечит лучшую мощность", — сказал собеседник издания.

Уголь остается основой энергетического баланса Индии и составляет более 51%, или 204,08 гигаватт, от установленной мощности Индии в 399,49 гигаватт. В то время как годовой целевой показатель добычи угля в Индии составляет 651 миллионов тонн в текущем финансовом году, ожидается, что потребление угля составит 857 миллионов тонн.

Импорт угля Индией, которая обладает четвертыми по величине запасами угля в мире, происходит на фоне отключений электроэнергии из-за резкого роста спроса на неё, который усугубился сильной жарой. Ежедневно электростанции Индии сжигают около 2 миллионов тонн угля.