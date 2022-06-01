МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил в эфире Inforadió о получении Венгрией гарантий от стран ЕС, что, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", нефть из России будет поступать по морю. Блокада прорвана: деньги от нефти нашли дорогу в Россию

Он отметил, что украинская сторона в последние дни сделала несколько "угрожающих заявлений о том, что с нефтепроводом "Дружба" может что-то случиться". По его словам, если это действительно произойдет, "это создаст серьезные проблемы с поставками для Венгрии, и удалось согласовать такую гарантию".

Он отметил, что правительство Венгрии смогло поддержать шестой пакет антироссийских санкций только с упомянутыми исключениями.

Лидеры Евросоюза достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Ранее принятие шестого пакета ЕС затягивалось из-за отказа ряда стран, в частности, Венгрии, поддержать полный отказ от закупок нефти.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".