Экспорт российского газа в дальнее зарубежье упал на 27,6%
"Газпром": экспорт газа в дальнее зарубежье сократился за пять месяцев 2022 года на 27,6%
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-мае сократился на 27,6% — до 61 миллиарда кубометров газа, сообщает компания.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 миллиард кубометров — на 27,6% (на 23,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/energy/20220601/837050318.html
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