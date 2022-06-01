МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в январе-мае сократился на 27,6% — до 61 миллиарда кубометров газа, сообщает компания. Россия наращивает объемы поставок газа в Китай

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 миллиард кубометров — на 27,6% (на 23,2 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании.