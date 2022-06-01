МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего контракта между "Газпромом" и CNPC продолжает расти, сообщил "Газпром". Экспорт российского газа в дальнее зарубежье упал на 27,6%

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC", — говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

Российский газ поставляется в регион по магистрали "Сила Сибири". Трубопроводные поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Данных по 2021 году еще нет. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. С учетом нового договора, который был подписан в феврале 2022 года, общая мощность поставок в Китай по дальневосточному маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.

Кроме того, прорабатывается проект "Сила Сибири 2", предполагающий строительство газопровода в Китай через территорию Монголии. Его мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.