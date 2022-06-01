МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В минэкономики ФРГ заявили, комментируя остановку поставок газа компании Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях, что безопасность энергообеспечения Германии по-прежнему сохраняется, есть незначительные выпадения поставок газа, которые компенсируются из других источников. В Германии сообщили о продолжении поставок газа по "Северному потоку 1"

Ранее "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила компания.

Представитель заявила, что по данным, "которые есть на сегодня, незначительные объемы, которые не угрожают безопасности обеспечения, могут быть компенсированы из Норвегии или еще откуда-либо".