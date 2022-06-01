МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Исключение России из обязательств по сделке ОПЕК+ может привести к снижению цен на нефть, поскольку ближневосточные страны смогут восполнить выпадающую российскую добычу, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Цены на нефть ускорили темпы роста

Газета Wall Street Journal 31 мая сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.

"Пока это неофициальные новости, но если они подтвердятся, то это может оказать негативное влияние на нефтяные котировки. На текущий момент добыча альянса растет очень медленно, в том числе потому, что вместо заявленного роста на 100 тысяч баррелей в сутки Россия теряет добычу", — пишет Галактионов в своем обзоре.

"Если Россия окажется за периметром сделки, то значительную часть ее квоты могут взять на себя Саудовская Аравия и ОАЭ, которые располагают резервными мощностями и, по сути, единственные из альянса могут существенно нарастить производство. Это означает пересмотр прогнозов по добыче в пользу роста и смягчение проблем с доступностью топлива в мире", — поясняет эксперт.

Он напомнил, что подобные исключения из обязательств по сделке уже сделаны для подсанкционных Ирана и Венесуэлы, а также "раздираемой" внутриполитическим конфликтом Ливии. "Такой шаг может развязать руки производителям из Персидского залива, чтобы добывать больше нефти и компенсировать выпадающую российскую добычу", — отмечает Галактионов.

Однако он полагает, что Россия вряд ли будет освобождена от своей квоты по ОПЕК+ уже на заседании 2 июня, хотя такой вопрос вполне может обсуждаться. Рынок будет следить за новостями, добавил эксперт.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. С августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года — на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.