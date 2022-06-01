МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Власти Германии продолжают работать над решением вопроса с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Шведте, который принадлежит "Роснефти", проблема непростая. Об этом заявила представитель минэкономики. Акции "Роснефти" упали в цене после роста более чем на 3%

В мае СМИ сообщали о возможности немецкого правительства "взять под контроль" НПЗ "Роснефти" в Шведте. По данным информационного агентства Рейтер, НПЗ "может пострадать" из-за европейского эмбарго на нефть. Окончательное решение о "вмешательстве" в дела НПЗ в Шведте еще не принято.

"Мы прилагаем усилия в поиске решения, поскольку мы знаем о проблеме… которая непростая, так как оператор — это российский оператор. Нет простых легких решений, как с другими компаниями, с которыми мы находимся в контакте, можем общаться", — сообщила представитель министерства экономики, добавив, что в Берлине "хотят найти решение, пытаемся найти решение разными путями".