МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду опустилась на 2,74% — до 41,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Белый дом назвал виновного в подорожании бензина в США на 60%

Цена бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов среды опустилась на 2,74% — до 41 283 рублей за тонну. Бензин марки Аи-92 подешевел на 1,09% — до 36 938 рублей за тонну, дизельное топливо — на 1,07%, до 53 789 рублей.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) также снизилась — на 8,01%, до 9 990 рублей за тонну. В то же время цены на мазут выросли на 8,39%, составив 15 277 рублей.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Вслед за этим продолжит снижаться и стоимость бензина на АЗС в России, ожидают аналитики.