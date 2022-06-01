БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило в ежедневном отчете, что остановка поставок российского газа Shell Energy Europe в Германии не сказалась на газоснабжении страны, энергобезопасность обеспечена. Shell сообщила "Газпром экспорт" об отказе от оплаты газа в рублях

Сообщается, что газоснабжение в Германии стабильно и остановка поставок газа Shell касается только небольших объемов, она пока не оказала какого-либо влияния на безопасность снабжения в Германии.

По данным ведомства, прокачка газа по "Северному потоку 1" снизилась на 4%. Уровень засоленности газохранилищ составляет 48,6%.

Ранее "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила компания.