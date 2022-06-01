БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило в ежедневном отчете, что остановка поставок российского газа Shell Energy Europe в Германии не сказалась на газоснабжении страны, энергобезопасность обеспечена.
Сообщается, что газоснабжение в Германии стабильно и остановка поставок газа Shell касается только небольших объемов, она пока не оказала какого-либо влияния на безопасность снабжения в Германии.
По данным ведомства, прокачка газа по "Северному потоку 1" снизилась на 4%. Уровень засоленности газохранилищ составляет 48,6%.
Ранее "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe в Германию из-за неоплаты в рублях, сообщила компания.
https://1prime.ru/energy/20220601/837052876.html
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