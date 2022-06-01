МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Австрийская OMV осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме, он по-прежнему номинирован в евро. Об этом сообщила РИА Новости нефтегазовая компания. Shell сообщила "Газпром экспорт" об отказе от оплаты газа в рублях

"OMV выполнила процесс платежа, соответствующий требованиям санкций. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро. Мы считаем наше платежное обязательство выполненным путем перечисления суммы в евро", — заявил представитель OMV.