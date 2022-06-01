В Бельгии потребовали снизить цены на бензин до 1,4 евро
В Бельгии подали петицию правительству с требованием понизить цены на бензин до 1,4 евро
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро. Об этом сообщил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу.
"Мы передали премьер-министру 100 тысяч подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен", — отметил Хедебу в Twitter.
https://1prime.ru/energy/20220601/837054228.html
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