МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Бельгийские политики передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до 1,4 евро. Об этом сообщил лидер Партии труда Бельгии Рауль Хедебу. Бельгийский премьер: ЕС должен "сделать паузу" в санкциях против России

"Мы передали премьер-министру 100 тысяч подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен", — отметил Хедебу в Twitter.