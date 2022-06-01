МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев назвал сообщения о якобы приостановке российского участия в ОПЕК+ информационными вбросами, среди стран, входящих в сделку достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против РФ и вряд ли проголосуют за существенные изменения по добыче нефти. Эксперт назвал последствия исключения России из сделки ОПЕК+

Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.

"Думаю, не стоит ожидать последствий от вбросов информации, что кто-то что-то кулуарно и тем более анонимно обсуждает. После таких заявлений от лица анонимов действий не последует ещё и потому, что среди 10 стран, входящих на сегодняшний день в ОПЕК+, достаточно государств, которые не поддерживают санкционную политику против России и вряд ли проголосуют за какие-то существенные изменения по добыче нефти", — сообщил сенатор. Он полагает, что кто-то "хочет выдать желаемое за действительное".

"Между словами "обсуждать" и "делать" существует большая разница. Арабский мир нужно оценивать только по делам, а поступки арабских стран говорят как раз о поддержке российского курса", — отметил он.

Кроме того, даже если Россия и сократит добычу — это "будут не те объемы, которые могут изменить ситуацию на рынке в целом", полагает Васильев.