МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "Укртранснафта" договорилась с венгерской компанией Mol о ежемесячных поставках на Украину до 35 тысяч тонн топлива. Об этом сообщает "РБК.Украина" со ссылкой на источники. В МЭА предупредили о дефиците дизельного топлива и бензина в Европе летом

"Для организации реверса по продуктопроводу "Самара-Западное направление", чего раньше не практиковали, было закуплено оборудование и готовился к подписанию контракт с венгерской компанией Mol. Но максимальный объем, который венгры могут сейчас прокачать в Украину по двум точкам входа – не более 35 тысяч тонн в месяц", — говорится в издании.

Директор "Укртранснафты" Владимир Цепенда посетил Будапешт с целью подписания контракта. По информации РБК-Украина, контракт был подписан в конце прошлой недели, и публично об этом будет заявлено на днях. Стороны договорились о технической возможности перекачки до 35 тысяч тонн "дизеля" в месяц.