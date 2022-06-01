МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Группа "Россети" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) представила платформу технологического управления, которая внедряется в сетевом комплексе в рамках построения единой архитектуры группы. Это первый элемент инфраструктурной платформы, которая обеспечит информационный обмен с другими организациями, рассказал врио заместителя Генерального директора ПАО "Россети" Константин Кравченко.

"Она устранит вопросы, связанные с разрозненностью данных, позволит повысить эффективность, функциональность и кибербезопасность систем. Принципиальные моменты — использование отечественных продуктов и стандартизация всех решений. Благодаря этому мы не только сможем снизить издержки, но также откроем "двери" для малых инновационных компаний", — подчеркнул он.

Сквозные технологии в сетевом комплексе уже активно применяются в областях, где есть организационная и техническая готовность. Серьезным сдерживающим фактором для дальнейшей реализации цифровых решений является разрозненность решений автоматизации и большое количество унаследованных систем.

Для преодоления этого барьера "Россети" реализуют инициативу "Единая ИТ-архитектура с учетом требований импортозамещения", которая охватывает все бизнес-процессы, информационные потоки, информационные системы, ИТ-инфраструктуру. Ее ключевым элементом станет платформа технологического управления, которую разрабатывает компания "Россети АСТУ" на базе отечественного программного продукта РС-20.

Проект "Россетей" представлен на стенде Минэнерго России в рамках выставочной части ЦИПР. Он позволяет эффективно интегрировать применяемые в сетевом комплексе системы, реализовать принцип однократного ввода данных, повысить производительность труда. Уже началось внедрение продукта в сетевых организациях Группы "Россети".

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.