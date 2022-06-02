СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что освобожденные Херсонская и Запорожская области будут подключены к российской энергетической системе. В офисе Зеленского рассказали об экономических потерях Украины

По его словам, сейчас между Крымом и Херсонской областью идут работы по восстановлению разрушенных украинскими националистами линий электропередач и газопровода и после работ эти регионы будут подключены к энергосистеме России.

"Энергетический мост между Крымом и югом Украины, разрушенный после воссоединения полуострова с Россией, будет снова восстановлен в кратчайшие сроки", — сказал деаутат.

Он добавил, киевский режим в любой момент может попытаться обесточить или лишить подачи газа освобожденные регионы. Шеремет рассказал, что федеральные службы уже приступили к разработке запасного плана на случай, если киевский режим решится на диверсию.

"Россия навсегда взяла под свою надежную защиту жителей освобожденных регионов", — подчеркнул он.