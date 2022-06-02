МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" ожидает прироста запасов нефти компании в 2022 году на уровне 28 миллионов тонн, в 2021 году данный показатель составил 25 миллионов. Об этом сообщил главный геолог — заместитель генерального директора "Татнефти" Ринат Афлятунов. FAZ: В Германии назвали "дыры" в антироссийском эмбарго на нефть

"На уровне 28 миллионов — это на уровне нашей годовой добычи", — ответил Афлятунов на вопрос журналистов об ожидаемом приросте запасов нефти. Геолог подчеркнул, что в прошлом году прирост составил 25 миллионов тонн.

По словам заместителя гендиректора, ситуация на нефтяном рынке не очень стабильная, но "Татнефть" будет наращивать объемы добычи и геологоразведки.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЛИВИЕЙ

Афлятунов сообщил, что "Татнефть" готова начать добычу энергоресурса в Ливии, первую нефть планирует получить к концу 2022 года.

"Добыча не начата, но процесс подготовки к запуску в настоящее время уже ведется… В этом году… активно начата работа по вводу месторождений в опытно-промышленную эксплуатацию… До конца года будет первая нефть", — отметил замглавы компании, однако не назвал, какие участки будут разрабатываться.

САНКЦИИ

Запад будет продолжать санкционную нагрузку, шестой пакет ЕС — не последний, но "Татнефть" сможет научиться жить в этих условиях, заявил Афлятунов.

"Я предполагаю, что он (шестой пакет санкций — ред.) не последний, понятно, что западные коллеги будут продолжать эту нагрузку, мы, я думаю, сможем научиться жить и в этих условиях", — отметил главный геолог компании.