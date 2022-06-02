МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Данные транспортных операторов свидетельствуют, что поставки газа из РФ по основным транспортным коридорам "Газпрома" — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — остаются на уровне среды.

По данным оператора газопровода Nord Stream AG, в четверг поставки остаются на уровне среды. Экспорт в последние несколько часов составил 7,1 миллиона кубометров в час против среднего показателя в 7,05 миллиона кубометров днем ранее. Показатель накануне не снизился несмотря на остановку поставок для Shell Energy Europe в Германию и для Orsted в Данию, тогда как во вторник упал почти на 10% (до 6,4 миллиона кубометров в час) после остановки поставок нидерландской GasTerra.

Заявка на поставку российского газа через ГИС "Суджа" украинской газотранспортной системы составляет в четверг 41,8 миллиона кубометров, что близко к показателю днем ранее (42,2 миллиона кубометров), следует из данных "Оператора ГТС Украины".

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.

В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.

Между тем, ветрогенерация в Европе, по данным WindEurope, 1 июня составила всего 8,1% от общего объема выработки электроэнергии в Евросоюзе. Для сравнения, неделей ранее показатель в среднем составлял почти 19%.