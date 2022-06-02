МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" компании Сергей Куприянов" сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа", который составляет на 2 июня 41,81 миллиона кубометров.
С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220602/837060099.html
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