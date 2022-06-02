МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" компании Сергей Куприянов" сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа", который составляет на 2 июня 41,81 миллиона кубометров. Российский газ идет стабильно по основным транспортным коридорам

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.