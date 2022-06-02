МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Продажа нефти странам Запада по цене ниже рыночной будет более благоприятным сценарием для России, чем полное эмбарго на поставки, так как нефтяникам не придется снижать добычу, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В Германии рассказали о "дырах" в антироссийском эмбарго на нефть

В среду, 1 июня, президент США Джо Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.

"Эффект будет зависеть от того, кто поддержит указанные меры и каким будет дисконт. Если Китай, Индия и другие азиатские страны не поддержат эту меру, и дисконт будет не выше, чем действующие 20–30 долларов с барреля Brent, то новости скорее позитивны для российских нефтепроизводителей, которые смогут избежать консервации скважин и в более спокойном режиме перенаправлять поставки на азиатский рынок, который станет премиальным", — сказал агентству эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

С ним согласен и старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Он отметил, что импорт с дисконтом будет выгоден как дружественным, так и недружественным странам, и хотя ограничения в любом случае будут оказывать давление на бюджет РФ, принудительный порог цен будет более комфортным для российских нефтяных компаний, чем полный отказ от поставок.

Бирюков объяснил, что полный отказ Запада от импорта может вынудить Россию продавать свое сырье тем, кто готов его купить, с еще большими скидками, либо задуматься о сокращении производства. Последнее чревато затратами на консервацию скважин и их перезапуск в будущем.

"Окупятся ли эти неприятности возможным повышением цен на фоне временного дефицита — зависит от большого числа факторов, многие из которых России неподвластны", — заключил аналитик.

Лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается, но это решение скоро может быть пересмотрено. В ЕС заявляют, что к концу года хотят отказаться почти от 90% импорта российской нефти.