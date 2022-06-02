МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в мае выросло на 3,8% в годовом выражении — до 86,3 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 2,8% — до 87,2 миллиарда кВт.ч. Об этом сообщило Минэнерго страны. СМИ: в Турции повысились тарифы на электроэнергию с 1 июня

"Потребление электроэнергии в России в мае 2022 года составило 86,3 миллиарда кВт.ч, что на 3,8% больше объема потребления за май 2021 года… Выработка электроэнергии в России в мае 2022 года составила 87,2 миллиарда кВт.ч, что на 2,8% больше, чем в мае 2021 года", — заявляет ведомство.

По данным Минэнерго, потребление электроэнергии за пять месяцев в целом по России составило 484,95 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Выработка в январе-мае выросла на 2,3% в годовом выражении – до 494,3 миллиарда кВт.ч.