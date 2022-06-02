МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не станет продавать энергоресурсы себе в убыток, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается. Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены

"Это вопросы экономики, там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемировой, поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — сказал пресс-секретарь, комментируя заявление президента США Байдена о возможности закупки российской нефти по сниженной цене.