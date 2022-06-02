КИШИНЕВ, 2 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Национального агентства регулирования энергетики (НАРЭ) Молдавии сообщила, что на фоне решения ЕС о прекращении импорта нефти из России продолжают расти цены на горючее. Премьер Молдавии попросила жителей страны экономить газ

По данным пресс-службы, в пятницу, 3 июня, цена на бензин А-95 составит 31,93 лея (примерно 1,8 доллара) за литр, а дизельное топливо будут продавать по 28,3 лея (примерно 1,63 доллара) за литр.

Как отметили в ведомстве, за последние две недели котировки топлива, на которые ориентируется НАРЭ при расчете максимальных цен, выросли на 195 долларов за тонну (16%) для бензина и 218 долларов за тонну (21%) для дизельного топлива.

Стоимость топлива в республике растет с конца прошлого года. Национальный регулятор рынка ранее уточнял, что на повышение конечной цены влияет ряд факторов, включая колебания обменного курса молдавского лея по отношению к доллару и реакцию международных рынков на растущий спрос со стороны Украины. В НАРЭ уточнили, что решение ЕС прекратить импорт нефти из России привело к росту цены на нефть.

В Молдавии наблюдается экономический кризис, который спровоцировал рост цен. На этом фоне оппозиция проводит акции протеста в Кишиневе, обвиняя правительство в бездействии.