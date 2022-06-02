МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби — ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) — заказала постройку еще трёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в ответ на растущий спрос на это сырье, говорится в сообщении компании. В Турции предложили сделать страну точкой транзита российского газа

"ADNOC Logistics & Services… объявила о своем решении приобрести три дополнительных танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ)", — говорится в сообщении.

Каждый новый танкер вмещает 175 тысяч кубометров, тогда как имеющиеся суда — лишь 137 тысяч кубометров СПГ, а новая технология двигателей позволит снизить расход топлива не менее чем на 10%, и приобретение более крупных и энергоэффективных судов позволит удовлетворить растущий спрос клиентов, отмечает ADNOC L&S.

Компания уточнила, что это объявление следует за аналогичным решением приобрести два новых танкера чуть ранее. Таким образом, общее количество новых танкеров достигнет пяти. Они будут построены на верфи Jiangnan Shipyard в Китае. Поставка танкеров запланирована на 2025 и 2026 годы.

По информации самой компании, ADNOC L&S обладает самым многочисленным и диверсифицированным флотом судов на Ближнем Востоке, который перевозит сырую нефть, нефтепродукты, контейнерные грузы, сжиженный нефтяной и природный газ на мировые рынки на собственных зафрахтованных судах.