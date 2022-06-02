МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил, что операторы сетей электропередач стран Балтии отказываются от энергии для балансирования из России и предлагают соседним странам тоже отказаться от российской электроэнергии, даже в технических целях. Французам пообещали не поднимать цены на электричество в 2023 году

Балтийские страны прекратили импорт российского электричества с 22 мая, а российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии. "С 22 мая российскую энергию в странах Балтии заменили местные генераторы и импорт из северных и западных стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь для обеспечения равновесия между произведенной и потребленной электроэнергией операторы призывают использовать только резервные мощности стран Балтии, северных стран и Польши, чтобы отказаться от используемых ранее для этой цели технических потоков российской электроэнергии.

"До 31 мая действующие в электросистеме IPS/UPS страны Балтии пользовались техническими потоками российской энергии для балансирования системы. Эту услугу операторам системы передачи электричества стран Балтии предоставлял посредник Inter RAO Lietuva… С 1 июня операторы систем передачи электричества стран Балтии… балансируют общими силами и тем самым удерживают соответствующий стандартам БРЭЛЛ баланс с российской электросистемой", — также говорится в сообщении Litgrid.