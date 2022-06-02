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Началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по соглашению на июль
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Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах нефтяного соглашения на июль началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости делегат в альянсе. Ранее... ПРАЙМ, 02.06.2022
нефть, энергетика, новости, опек, нефть, соглашения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах нефтяного соглашения на июль началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости делегат в альянсе.
Ранее состоялась встреча комитета ОПЕК+, в ходе которой делегаты сформулировали рекомендацию по более интенсивному увеличению добычи нефти в июле, а именно на 648 тысяч баррелей в сутки.