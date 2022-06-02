МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ по вопросу о параметрах нефтяного соглашения на июль началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости делегат в альянсе. Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу нефти

Ранее состоялась встреча комитета ОПЕК+, в ходе которой делегаты сформулировали рекомендацию по более интенсивному увеличению добычи нефти в июле, а именно на 648 тысяч баррелей в сутки.