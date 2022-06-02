МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ посчитал необходимым увеличить добычу нефти на величины по 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе, чтобы обеспечить растущий спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Главы делегаций ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на лето

"То повышение, которое было запланировано на сентябрь-месяц, перенести равными долями на июль и август этого года. Это означает, что в июле-месяце общее повышение составит 648 тысяч баррелей в сутки, ранее планировалось, что оно должно было составить 432 тысячи баррелей в сутки. Соответственно, на август тоже будет дополнительно 216 тысяч баррелей в сутки", — сказал Новак.

По словам вице-премьера, решение принято "для того, чтобы обеспечить растущий спрос". "Мы проанализировали текущую ситуацию, прогнозы… и мы видим, что летом спрос повышается, увеличивается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, большее количество потребления нефтепродуктов ввиду более активных поездок автотранспортом, авиационные перевозки восстановились значительно", — отметил Новак.

По мнению Новака, решение ОПЕК+ правильное. Оно позволит сбалансировать рынок и обеспечить баланс спроса и предложения считает он.

Новак отметил, что летом спрос повышается, в том числе повышается загрузка нефтеперерабатывающих заводов, растет количество потребления нефтепродуктов за счет роста использования автотранспорта и увеличения числа авиаперевозок.