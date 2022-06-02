МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что европейские потребители в первую очередь пострадают от эмбарго на российскую нефть. Он не исключил большой дефицит нефтепродуктов в Европе. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Новак отметил, что решения, которые принимает ЕС в первую очередь обусловлены политически, а не экономически.

"Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС", — сказал он.