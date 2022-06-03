МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза о введении эмбарго на нефть из России – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Байден не ждет снижения цен на бензин в США в ближайшее время

На заправке, где 30 мая 95-й стоил 2 евро и 29,8 евроцента за литр, после саммита Евросоюза цена выросла уже два раза, и 2 июня бензин стоил 2 евро и 36,5 евроцента.

Одна из самых дешевых АЗС продает бензин по 2 евро и 22,8 евроцента за литр, хотя несколько дней назад цена была 2,18 евро.

По данным министерства развития и инвестиций, средняя цена на 30 мая составляла 2 евро и 27,7 евроцента за литр, а 2 июня – 2 евро 31,2 евроцента.

На островах стоимость бензина доходит до 2,6 евро.